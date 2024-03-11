Байден запросил у Конгресса почти 20 миллиардов долларов на ядерное оружие

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 21 0

Так президент США собирается обеспечить «безопасность американского народа».

Байден запросил у Конгресса почти 20 миллиардов долларов на ядерное оружие

Фото: www.globallookpress.com / John Wagner

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Президент США Джо Байден попросил у американского Конгресса почти 20 миллиардов долларов на 2025 финансовый год. Эти деньги должны пойти на модернизацию ядерного оружия.

Об этом стало известно из представленного проекта бюджета Соединенных Штатов. Эти траты расписаны в пункте «Укрепление национального ядерного сдерживания».

«В бюджете предусмотрено 19,8 миллиарда долларов на деятельность в области вооружений, чтобы приоритизировать реализацию Стратегии национальной обороны и пересмотра ядерной политики на 2022 год путем модернизации национальных сил ядерного сдерживания для обеспечения безопасности американского народа», — говорится в документе.

По сравнению с 2021 финансовым годом запрошенная сумма возросла на четыре с половиной миллиарда.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия ответила на идею Китая закрепить неприменение ядерного оружия первыми.

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Байден запросил у Конгресса почти 20 миллиардов долларов на ядерное оружие

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