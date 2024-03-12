Опасная диета: какая еда может привести к ревматоидному артриту

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 37 0

JCI: богатая триптофаном диета способствует развитию ревматоидного артрита

Опасная диета: какая еда может привести к ревматоидному артриту

Фото: www.globallookpress.com

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Неправильная организация питания заставляет организм вырабатывать вещества, вызывающие воспаление и болезни суставов.

Бактерии желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) сами начнут производить воспалительное вещество, которое в свою очередь повышает вероятность развития ревматоидного артрита (симметричное воспаление суставов: боли, отеки и покраснения, скованность движений, один из показателей — шишки и искривления на фалангах пальцев). Это может произойти, если еда содержит высокие дозы аминокислоты триптофан.

Ученые провели ряд исследований и назвали наиболее безопасную диету, при которой риски сводятся к минимуму. Результаты опубликованы на портале Journal of Clinical Investigation (JCI).

Триптофан — незаменимая аминокислота, необходимая для производства белков, поддержания здоровья мышц и выделения нейротрансмиттеров — они передают сигналы по нервной системе. Тело человека не вырабатывает эту аминокислоту самостоятельно, а получает из потребляемой пищи — красного мяса, рыбы, некоторых орехов и семян, а также молочных продуктов.

Однако бактерии ЖКТ способны превращать триптофан в стимулирующий воспалительные процессы индол. Индол, согласно исследованиям, активно влияет на иммунитет животных, заставляет его вырабатывать агрессивные Т-клетки, разрушающие ткани суставов.

Таким образом ревматоидный артрит напрямую может быть связан с диетой. В экспериментах специалисты задействовали мышей, у них искусственно «выращивали» артрит. Подопытные, которые потребляли мало триптофана или принимали антибиотики (подавление естественного микробиома), сохраняли здоровые суставы.

Эксперты полагают, что в скором времени буду созданы препараты, блокирующие выработку индола из аминокислот. Это направление потребует не только создания действенной формулы, но и нескольких этапов тестирования.

Но уже сегодня понятно, что диета с преобладанием мясных продуктов растит не крепышей, а наоборот. Ученые считают средиземноморскую диету самой полезной.

Она подразумевает преобладание растительной пищи: красное мясо только несколько раз в месяц, больше овощей, фруктов, рыбы, морепродуктов, цельных злаков и бобов, оливковое масло вместо сливочного, специи вместо соли.

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