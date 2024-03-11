Врач-кардиолог из США порекомендовал забыть помидоры как страшный сон

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 29 0

Стивен Гандри назвал обычные томаты «агрессивным продуктом» и призвал отказаться от их употребления.

Врач-кардиолог из США порекомендовал забыть помидоры как страшный сон

Фото: Depositphotos / rook76

Американский кардиолог Стивен Гандри в своей книге The Plant Paradox («Парадокс растений») приравнял обычные томаты к ядам из-за того, что они содержат белки-лектины. Об этом пишет журнал Elle.

«Томаты — очень агрессивный продукт: они вызывают воспаления, увеличение веса и серьезные аллергические реакции. Но самое страшное — лектин атакует наши клетки, и, увы, единственный способ борьбы с этим белком — от него отказаться», — приводит издание выдержку из книги эксперта.

По мнению специалиста, отказ от лектина может решить проблему лишнего веса, так как этот белок способствует накоплению жира.

«Как врач, я полагался в своей работе на научные исследования. В них приняли участие 1 000 человек, 800 из которых — с семейной историей аутоиммунных заболеваний. У тех из них, кто строго следовал диете без лектинов, признаки воспаления в течение трех месяцев не проявлялись», — утверждает Гандри.

Среди других страшных последствий употребления лектина кардиолог называет усиление слабоумия, облысение, появление угревой сыпи, анемии (малокровия – Прим.ред.) и синдрома хронической усталости.

Гандри советует хотя бы не есть помидоры сырыми и перед употреблением снимать с них кожицу, в которой больше всего лектина. Что касается еще одного рекордсмена по содержанию «зловредного» белка — кукурузы, то ее кардиолог и вовсе настоятельно советует забыть, как страшный сон.

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