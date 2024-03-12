Эстония отказалась конфисковывать автомобили с российскими номерами

Традиционно единый для стран Прибалтики порыв русофобии неожиданно дал сбой. В вопросе конфискации машин с российскими номерами, как выяснили «Известия», власти Эстонии не собираются отнимать авто у наших соотечественников, как это делают их соседи.

В стране решили ограничиться лишь штрафами до 400 евро — их начнут выписывать уже 13 марта. Накануне в Литве разрешили изымать автомобили россиян, если те не прошли перерегистрацию.

А в Латвии, которая давно стала локомотивом антироссийских инициатив, мера действует уже месяц. Примечательно, что конфискованные машины собираются безвозмездно передать Украине.