Около 100 благородных оленей выпустили в леса Тамбовской области

Около 100 европейских благородных оленей были выпущены в леса Тамбовской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Несколько семей разновозрастных животных, выращенных в оленеводческом хозяйстве, были выпущены в дикую природу — всего около 100 особей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это произошло в прошедшие выходные. Такой подарок сделала семья предпринимателей из Сосновского муниципального округа, которая содержит и разводит европейских благородных оленей.

Руководитель оленеводческого хозяйства Кирилл Гуров отметил, что ранее его семья получила помощь от государства в виде грантовой поддержки на развитие хозяйства. А затем на полученные средства они приобрели 105 чистокровных благородных оленей, чтобы теперь сделать ответный подарок региону, добавил он.

«До середины XVIII века благородный олень обитал на территории Тамбовской области. Это был естественный вид, но, к сожалению, этот вид исчез. По разным причинам. Здесь, конечно, может быть и какая-то незаконная охота, но вот он исчез. Сейчас мы хотим произвести повторную реинтродукцию и вернуть благородного оленя в естественную среду для того, чтобы эта особь здесь развилась, расширилась и чтобы был восстановлен естественный вид», — рассказала министр экологии и природных ресурсов Тамбовской области Алла Албегова.

В правительстве уточнили, что олени несколько недель находились на карантине, пройдя необходимую подготовку и обследование перед отправкой их в дикую природу. Кроме того, животные не останутся без присмотра — специалисты будут подкармливать оленей и наблюдать за их развитием.

Вид европейского благородного оленя подходит для возвращения в природную среду. Это обитель лесов, который не несет проблем ни сельскому хозяйству, ни животноводству, уточнил профессор Владимир Тышкевич.