Жителей Белгородской области предупредили о фейковых сообщениях из-за кибератаки

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 46 0

Появляются якобы экстренные оповещения от имени губернатора.

Жителей Белгородской области предупредили о фейковых сообщениях из-за кибератаки

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Электронные сервисы правительства Белгородской области подверглись кибератаке. Об этом в социальной сети «ВКонтакте» сообщил министр цифрового развития региона Сергей Четвериков.

«Ряд электронных сервисов правительства Белгородской области подвергся атаке, в том числе сервис электронного документооборота», — написал он.

По словам Четверикова, из-за кибератаки распространяются якобы экстренные оповещения от имени губернатора Вячеслава Гладкова. В связи с этим жителей региона призвали доверять только достоверным источникам информации.

Утром во вторник, 12 марта, российские военные пресекли попытку киевского режима атаковать объекты Белгородской области. Как сообщали в Минобороны России, были уничтожены восемь украинских реактивных снарядов РСЗО Vapmpire и ракета «Точка-У».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник самолетного типа в небе над Ленобластью.

Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
90.63
-0.12 99.13
0.25
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:48
Сроки определены: когда можно пересдать ЕГЭ в 2024 году
11:45
Штрафы за плохое состояние дорог в России хотят увеличить вдвое
11:34
В Крыму задержали мужчину, призывавшего «нападать на русских»
11:30
Губернатор Курской области сообщил о попытке прорыва диверсантов
11:29
«На стыке культур»: какое место занимают русские традиции в жизни звезд
11:19
«Это провал»: на Украине возмущены уничтожением американской системы HIMARS

Сейчас читают

Воодушевляющая победа Трампа. Чем ответит «глубинное государство»?
Профессиональный повар раскрыла секрет самых вкусных блинов на Масленицу
«Она еще была жива»: Запашный опубликовал видео последних минут жизни 22-летней эквилибристки Морозовой
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок