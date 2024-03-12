Жителей Белгородской области предупредили о фейковых сообщениях из-за кибератаки

Появляются якобы экстренные оповещения от имени губернатора.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков
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Электронные сервисы правительства Белгородской области подверглись кибератаке. Об этом в социальной сети «ВКонтакте» сообщил министр цифрового развития региона Сергей Четвериков.
«Ряд электронных сервисов правительства Белгородской области подвергся атаке, в том числе сервис электронного документооборота», — написал он.
По словам Четверикова, из-за кибератаки распространяются якобы экстренные оповещения от имени губернатора Вячеслава Гладкова. В связи с этим жителей региона призвали доверять только достоверным источникам информации.
Утром во вторник, 12 марта, российские военные пресекли попытку киевского режима атаковать объекты Белгородской области. Как сообщали в Минобороны России, были уничтожены восемь украинских реактивных снарядов РСЗО Vapmpire и ракета «Точка-У».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник самолетного типа в небе над Ленобластью.
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