Российские военные пресекли попытку киевского режима атаковать объекты РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

В сообщении ведомства отмечалось, что в ходе отработки тактических задач, защитники Родины уничтожили восемь украинских реактивных снарядов (ВСЗО Vapmpire) и ракету «Точка-У» в Белгородской области.

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В конце февраля 2022 года Россия начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР от агрессии киевского режима, о ее проведении объявил наш президент Владимир Путин. Миротворческая миссия РФ по демилитаризации и денацификации Украины была воспринята Западом и Незалежной как вторжение.

Киевский режим смог быстро завести друзей-спонсоров в США, странах Евросоюза и НАТО. Хотя, нужно отметить, что спустя уже почти два года войны западная помощь начинает сокращаться.

Даже с ней ВСУ не делали успехов на поле боя. В то же время Минобороны РФ ежедневно объявляет о выполнении задач в зоне СВО нашими бойцами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ задержала мужчину в Мариуполе по подозрению в шпионаже.