«Прискорбно»: власти Грузии ответили на шантаж Украины по вопросу Саакашвили

Киевский режим выдвигает Тбилиси условия, при которых возможна нормализация довольно натянутых сейчас отношений между странами.

Требования украинского политика Давида Арахамии об освобождении бывшего главы Грузии Михаила Саакашвили, выглядит странно и печально. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Отпустить политика потребовал глава фракции «Слуга народа» в украинском парламенте Давид Арахамия, отметив, что это одно из первых условий, которые помогут наладить дружественные отношения между странами.

В Тбилиси такой ультиматум считают странным, и в полемику с Киевом вступать не собираются.

«Отношение, проявленное, в частности, этим представителем украинского правительства, очень прискорбно и печально», — приводит слова Ираклия Кобахидзе грузинский «Первый канал».

Политик напомнил, что сейчас на Украине высокие посты занимают, в том числе и те, кто в Грузии является преступником и находится в розыске. Этот факт, как подчеркнул премьере, тоже не способствует нормализации отношений Тбилиси и Киева.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили находится в тбилисской клинике «Вивамеди» с мая прошлого года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Украина также потребовала от Грузии прекратить авиасообщение с Россией.