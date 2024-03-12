«Прискорбно»: власти Грузии ответили на шантаж Украины по вопросу Саакашвили

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 13 0

Премьер Грузии назвал печальными ультиматум Украины отпустить Саакашвили

«Прискорбно»: власти Грузии ответили на шантаж Украины по вопросу Саакашвили

Фото: Геденидзе Ираклий / ТАСС

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Киевский режим выдвигает Тбилиси условия, при которых возможна нормализация довольно натянутых сейчас отношений между странами.

Требования украинского политика Давида Арахамии об освобождении бывшего главы Грузии Михаила Саакашвили, выглядит странно и печально. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Отпустить политика потребовал глава фракции «Слуга народа» в украинском парламенте Давид Арахамия, отметив, что это одно из первых условий, которые помогут наладить дружественные отношения между странами.

В Тбилиси такой ультиматум считают странным, и в полемику с Киевом вступать не собираются.

«Отношение, проявленное, в частности, этим представителем украинского правительства, очень прискорбно и печально», — приводит слова Ираклия Кобахидзе грузинский «Первый канал».

Политик напомнил, что сейчас на Украине высокие посты занимают, в том числе и те, кто в Грузии является преступником и находится в розыске. Этот факт, как подчеркнул премьере, тоже не способствует нормализации отношений Тбилиси и Киева.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили находится в тбилисской клинике «Вивамеди» с мая прошлого года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Украина также потребовала от Грузии прекратить авиасообщение с Россией.

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