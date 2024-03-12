Украина потребовала от Грузии прекратить авиасообщение с Россией

Украина потребовала от Грузии, чтобы та прекратила авиасообщения с Россией, которое она восстановила в 2023 году. Об этом заявил глава правящей украинской партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

«Если действительно говорить о нормализации, то для этого есть план: выпустить из тюрьмы и вернуть нашего гражданина Михаила Саакашвили, прекратить прямое авиасообщение с РФ», — написал политик в Telegram-канале.

Он считает, что, выполнив эти условия, страны нормализуют отношения. Также Арахамии не нравится, что якобы «Грузия помогает России обходить санкции».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Грузия раскритиковала Украину за недружественные шаги. Так, бывший глава министерства юстиции страны Зураб Адеишвили побывал в составе делегации Украины на встречах высокого уровня в Германии и Бельгии, где ему указали на заочный арест по ряду уголовных дел.