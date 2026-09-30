Депутат ЕП Картхайзер: в ЕС обсуждают ужесточение контроля за помощью Украине

В Европейском союзе (ЕС) идут обсуждения об усилении контроля за расходованием финансовой помощи Украине. Об этом «Известиям» рассказал депутат Европарламента Фернан Картхайзер.

«В некоторых странах ЕС ведущие политики уже открыто требуют ужесточить контроль за денежными потоками на Украину», — сказал он, отметив, что публичной дискуссии на эту тему пока не было.

По словам Картхайзера, Брюссель подталкивают к поиску более эффективных механизмов новые запросы Киева на финансирование и растущие бюджетные ограничения внутри самого объединения. При этом возможности действующих европейских структур по контролю остаются ограниченными: у Европейской прокуратуры, Счетной палаты и Бюро по борьбе с мошенничеством (Office de Lutte Anti-Fraude, OLAF) нет территориальной юрисдикции на Украине, а также достаточного числа сотрудников и ресурсов.

Сейчас в ЕС обсуждают возможность ускорить выделение Украине средств из нового кредита на 90 миллиардов евро, рассчитанного на 2026–2027 годы. 28 сентября глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что ряд стран выступает за досрочное перечисление части денег, изначально предназначенных Киеву на 2027 год.

Как ранее писал 5-tv.ru, Киев продолжает запрашивать у Европы дополнительные миллиарды, хотя бюджетные потребности страны, по данным еврокомиссара Валдиса Домбровскиса, на этот год в основном закрыты. Новые требования вызывают недоумение: значительная часть выделенных средств еще не израсходована, а Киев хочет еще 27 миллиардов долларов.

Информация о дефиците бюджета, на который жаловался украинский лидер Владимир Зеленский, не подтвердилась после обсуждений, проведенных Еврокомиссией и Международным валютным фондом (МВФ).

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