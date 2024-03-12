Минобороны РФ показало кадры уничтоженной техники диверсантов под Белгородом

Боевики предприняли попытку прорыва в российский регион 12 марта. Однако были отброшены с огромными потерями.
Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Появились кадры уничтоженной техники украинских диверсантов, которые пытались прорваться в Белгородскую область во вторник, 12 марта. Видео распространила пресс-служба Минобороны России.
На кадрах — техника террористов в районе населенного пункта Нехотеевка.
«Диверсионные группы украинских боевиков были уничтожены на погранпереходе. На кадрах видны подбитая техника и убегающие террористы, уносящие раненых», — говорится в сообщении Минобороны.
Во вторник, 12 марта, украинские боевики атаковали ряд регионов России, в их числе — Белгородская и Курская области. По данным Минобороны, рано утром над первым регионом были сбиты восемь украинских реактивных снарядов РСЗО Vapmpire и ракета «Точка-У». Над Курской областью же сбили 11 беспилотников, глава региона Роман Старовойт подтвердил и попытку прорыва диверсантов.
По данным Минобороны России, террористы предприняли четыре попытки прорыва в Курскую область и с трех направлений шли на Белгородскую. Все произошло в районе трех утра. Нарушения границы допущено не было благодаря самоотверженным действиям военных. По противнику были нанесены удары при помощи авиации и артиллерии, он отброшен с огромными потерями.
Среди уничтоженной техники украинских диверсантов, по информации Минобороны России, были американские БМП Bradley.
«Уничтожены боевые бронированные машины М113, Bradley производства США и личный состав террористических формирований украинских националистов», — сообщали в ведомстве, говоря об уничтоженной технике в районе населенного пункта Сподарюшино Белгородской области.
Минобороны РФ; 5-tv.ru
Позднее ФСБ сообщила, что попытки прорыва через российско-украинскую границу фиксировались с 10 марта. За это время были уничтожены свыше 100 боевиков, шесть танков, САУ Caesar, 20 единиц боевых бронированных машин и опорный пункт.
Комментируя произошедшее, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что террористическая активность в отношении России продолжается, однако Вооруженные силы начеку и готовы обеспечить безопасность страны и ее граждан.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские боевики атаковали Белгород при помощи беспилотников, ударив по магазину и зданию мэрии. Видео момента удара в стену торгового объекта появилось в распоряжении 5-tv.ru.
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