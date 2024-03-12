Минобороны РФ показало кадры уничтоженной техники диверсантов под Белгородом

Появились кадры уничтоженной техники украинских диверсантов, которые пытались прорваться в Белгородскую область во вторник, 12 марта. Видео распространила пресс-служба Минобороны России.

На кадрах — техника террористов в районе населенного пункта Нехотеевка.

«Диверсионные группы украинских боевиков были уничтожены на погранпереходе. На кадрах видны подбитая техника и убегающие террористы, уносящие раненых», — говорится в сообщении Минобороны.

Во вторник, 12 марта, украинские боевики атаковали ряд регионов России, в их числе — Белгородская и Курская области. По данным Минобороны, рано утром над первым регионом были сбиты восемь украинских реактивных снарядов РСЗО Vapmpire и ракета «Точка-У». Над Курской областью же сбили 11 беспилотников, глава региона Роман Старовойт подтвердил и попытку прорыва диверсантов.

По данным Минобороны России, террористы предприняли четыре попытки прорыва в Курскую область и с трех направлений шли на Белгородскую. Все произошло в районе трех утра. Нарушения границы допущено не было благодаря самоотверженным действиям военных. По противнику были нанесены удары при помощи авиации и артиллерии, он отброшен с огромными потерями.

Среди уничтоженной техники украинских диверсантов, по информации Минобороны России, были американские БМП Bradley.

«Уничтожены боевые бронированные машины М113, Bradley производства США и личный состав террористических формирований украинских националистов», — сообщали в ведомстве, говоря об уничтоженной технике в районе населенного пункта Сподарюшино Белгородской области.

Минобороны РФ; 5-tv.ru

Позднее ФСБ сообщила, что попытки прорыва через российско-украинскую границу фиксировались с 10 марта. За это время были уничтожены свыше 100 боевиков, шесть танков, САУ Caesar, 20 единиц боевых бронированных машин и опорный пункт.

Комментируя произошедшее, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что террористическая активность в отношении России продолжается, однако Вооруженные силы начеку и готовы обеспечить безопасность страны и ее граждан.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские боевики атаковали Белгород при помощи беспилотников, ударив по магазину и зданию мэрии. Видео момента удара в стену торгового объекта появилось в распоряжении 5-tv.ru.