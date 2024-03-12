ФСБ России сообщила об уничтожении более 100 боевиков на границе с Украиной

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 462 0

ФСБ пресекла попытки диверсантов прорваться в Белгородскую и Курскую области

ФСБ России сообщила об уничтожении более 100 боевиков на границе с Украиной

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Попытки проникнуть в Белгородскую и Курскую области ведомство фиксирует с 10 марта.

Силовики пресекли несколько попыток нарушения государственной границы в Белгородской и Курской областях. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«С 10 марта ФСБ России совместно с приданными подразделениями ВС России пресечено несколько попыток нарушения государственной границы в пределах указанных субъектов Российской Федерации», — говорится в сообщении.

По данным ФСБ, за указанный период были уничтожены свыше 100 боевиков, шесть танков, САУ Caesar, 20 единиц боевых бронированных машин и опорный пункт.

Силовики и военные, по данным ФСБ, продолжают нанесение ударов по украинским формированиям.

Информацию позднее подтвердили и в Минобороны России. Террористы предприняли четыре попытки прорыва в Курскую область и с трех направлений шли на Белгородскую. Все произошло в районе трех утра 12 марта.

В ведомстве отметили, что нарушения границы допущено не было благодаря самоотверженным действиям военных. По противнику были нанесены удары при помощи авиации и артиллерии, он отброшен с огромными потерями.

«На приграничной территории со стороны Украины в районе Одноробовки уничтожено до 60 украинских террористов, в районе Нехотеевки — три танка и бронетранспортер, а в районе Сподарюшино — два танка. Кроме того, с 08:00 до 08:25 отбиты четыре атаки украинских диверсионно-разведывательных групп, пытавшихся прорваться на приграничную территорию в районе населенного пункта Теткино Курской области. Понеся значительные потери, противник отброшен», — уточнили в Минобороны.

Во вторник, 12 марта, украинские боевики атаковали ряд регионов России, в их числе — Белгородская и Курская области. По данным Минобороны, рано утром над первым регионом были сбиты восемь украинских реактивных снарядов РСЗО Vapmpire и ракета «Точка-У». Над Курской областью же сбили 11 беспилотников, глава региона Роман Старовойт подтвердил и попытку прорыва диверсантов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жителей Белгородской области предупредили о фейковых сообщениях из-за кибератаки.

Тема:
Спецоперация
12 мар
Губернатор Курской области сообщил о попытке прорыва диверсантов
12 мар
«Это провал»: на Украине возмущены уничтожением американской системы HIMARS
12 мар
На Украине опубликовали некролог о зенитчике ВСУ после уничтожения Patriot
12 мар
Пушкова удивили слова Столтенберга об Украине: «Это что-то новое»
12 мар
На страже Донбасса: как устроен уникальный бронепоезд «Енисей»
12 мар
Бойцы СВО приняли участие в досрочном голосовании на выборах президента
12 мар
ФАБ-500 стали ночным кошмаром ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО за день
12 мар
«Жестко и принудительно»: отправит ли ЕС украинских беженцев на «пушечное мясо» в зону конфликта
12 мар
В Германии сообщили об ошибке инспектора ВВС при подключении к разговору
12 мар
Зеленский оценил идею Макрона об отправке солдат НАТО на Украину
+2° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 55%
90.63
-0.12 99.13
0.25
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:09
«Прискорбно»: власти Грузии ответили на шантаж Украины по вопросу Саакашвили
12:45
Разработал план: боевик пытался отравить командование ВСУ в Запорожской области
12:44
Белый гроб и море цветов: в Москве прощаются с погибшей эквилибристкой Морозовой
12:39
«Я полностью простила тебя»: почему Бен Аффлек и Джей Ло отменили первую свадьбу
12:38
«Это работает»: Регина Тодоренко и Влад Топалов ревнуют друг друга в отношениях
12:36
Ужасающие последствия: к чему приводят операции красоты у «врачей-самоучек» из соцсетей

Сейчас читают

«Маткапитал лучше вкладывать молниеносно»: покупать ли сейчас новостройку или рискнуть с вторичкой?
Профессиональный повар раскрыла секрет самых вкусных блинов на Масленицу
«Она еще была жива»: Запашный опубликовал видео последних минут жизни 22-летней эквилибристки Морозовой
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок