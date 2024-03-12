ФСБ России сообщила об уничтожении более 100 боевиков на границе с Украиной

Попытки проникнуть в Белгородскую и Курскую области ведомство фиксирует с 10 марта.

Силовики пресекли несколько попыток нарушения государственной границы в Белгородской и Курской областях. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«С 10 марта ФСБ России совместно с приданными подразделениями ВС России пресечено несколько попыток нарушения государственной границы в пределах указанных субъектов Российской Федерации», — говорится в сообщении.

По данным ФСБ, за указанный период были уничтожены свыше 100 боевиков, шесть танков, САУ Caesar, 20 единиц боевых бронированных машин и опорный пункт.

Силовики и военные, по данным ФСБ, продолжают нанесение ударов по украинским формированиям.

Информацию позднее подтвердили и в Минобороны России. Террористы предприняли четыре попытки прорыва в Курскую область и с трех направлений шли на Белгородскую. Все произошло в районе трех утра 12 марта.

В ведомстве отметили, что нарушения границы допущено не было благодаря самоотверженным действиям военных. По противнику были нанесены удары при помощи авиации и артиллерии, он отброшен с огромными потерями.

«На приграничной территории со стороны Украины в районе Одноробовки уничтожено до 60 украинских террористов, в районе Нехотеевки — три танка и бронетранспортер, а в районе Сподарюшино — два танка. Кроме того, с 08:00 до 08:25 отбиты четыре атаки украинских диверсионно-разведывательных групп, пытавшихся прорваться на приграничную территорию в районе населенного пункта Теткино Курской области. Понеся значительные потери, противник отброшен», — уточнили в Минобороны.

Во вторник, 12 марта, украинские боевики атаковали ряд регионов России, в их числе — Белгородская и Курская области. По данным Минобороны, рано утром над первым регионом были сбиты восемь украинских реактивных снарядов РСЗО Vapmpire и ракета «Точка-У». Над Курской областью же сбили 11 беспилотников, глава региона Роман Старовойт подтвердил и попытку прорыва диверсантов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жителей Белгородской области предупредили о фейковых сообщениях из-за кибератаки.