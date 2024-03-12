Российские ПВО сбили еще один вражеский беспилотник под Курском. Эту информацию подтвердили РИА Новости в Минобороны страны.

Отдельно подчеркивалось, что украинские террористы предприняли попытку атаки рано утром — около 7:00. Боевики использовали беспилотник самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области», — говорилось в заявлении.

Также ранее стало известно, что российские военные пресекли попытку киевского режима атаковать объекты РФ в Белгородской области.

Продолжается ведение специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса, о начале которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин. Решение о проведении было принято после обострения ситуации в ДНР и ЛНР из-за постоянных обстрелов регионов со стороны украинских боевиков.

Тогда в самопровозглашенных на тот момент республиках была объявлена эвакуация граждан донбасских регионов. Их лидеры обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой подтвердить независимость Луганской и Донецкой народных республик. Именно так были подписаны договоры о сотрудничестве и дружбе с ЛНР и ДНР, после чего Совет Федерации и Государственная Дума ратифицировали эти соглашения.