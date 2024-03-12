Российские ПВО сбили еще один вражеский беспилотник под Курском

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 15 0

Рано утром украинские боевики неоднократно пытались атаковать мирные регионы РФ.

Российские ПВО сбили еще один вражеский беспилотник под Курском

Фото: Гынгазов Николай / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Российские ПВО сбили еще один вражеский беспилотник под Курском. Эту информацию подтвердили РИА Новости в Минобороны страны.

Отдельно подчеркивалось, что украинские террористы предприняли попытку атаки рано утром — около 7:00. Боевики использовали беспилотник самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области», — говорилось в заявлении.

Также ранее стало известно, что российские военные пресекли попытку киевского режима атаковать объекты РФ в Белгородской области.

Продолжается ведение специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса, о начале которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин. Решение о проведении было принято после обострения ситуации в ДНР и ЛНР из-за постоянных обстрелов регионов со стороны украинских боевиков.

Тогда в самопровозглашенных на тот момент республиках была объявлена эвакуация граждан донбасских регионов. Их лидеры обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой подтвердить независимость Луганской и Донецкой народных республик. Именно так были подписаны договоры о сотрудничестве и дружбе с ЛНР и ДНР, после чего Совет Федерации и Государственная Дума ратифицировали эти соглашения.

Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
90.63
-0.12 99.13
0.25
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:47
Средства ПВО сбили беспилотник самолетного типа в небе над Ленобластью
8:43
Ушлые в деле: какую схему лишения квартир придумали аферисты в Москве
8:31
Российские ПВО сбили еще один вражеский беспилотник под Курском
8:27
На Украине планируют создать радикальную партию с боевым крылом
8:19
Российские военные пресекли попытку киевского режима атаковать объекты под Белгородом
8:13
Запрет на публикацию опросов к выборам президента РФ начал действовать

Сейчас читают

Воодушевляющая победа Трампа. Чем ответит «глубинное государство»?
«Жестко и принудительно»: отправит ли ЕС украинских беженцев на «пушечное мясо» в зону конфликта
«Она еще была жива»: Запашный опубликовал видео последних минут жизни 22-летней эквилибристки Морозовой
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок