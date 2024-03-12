Россия сообщила ОЗХО о планах Украины устроить теракт с химоружием

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 25 0

Попытки Незалежной применять токсичные химикаты становятся систематическими.

Россия сообщила ОЗХО о планах Украины устроить теракт с химоружием

Фото: BART MAAT / ТАСС

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Посол России в Нидерландах и постпред страны при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин сообщил, что организации передали информацию о намерении Украины совершить теракты против России с применением произведенного в США аналога токсичного вещества BZ. Об этом пишет РИА Новости.

«Сообщили в том числе и о раскрытых ФСБ России планах украинских спецслужб осуществить теракты против российских военнослужащих, представителей органов власти, политических и общественных деятелей с применением произведенного в США аналога токсичного вещества BZ, входящего в Список 2 Приложения по химикатам КЗХО», — рассказал Тарабрин.

ФСБ России в связи с этим проводит предусмотренные законодательством мероприятия, отметил дипломат. Украина систематически применяет химическое оружие — например, ВСУ используют самодельные боеприпасы с химсубстанциями.

Ранее 5-tv.ru писал, что известно о найденном в Запорожской области веществе BZ.

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