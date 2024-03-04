Боевое отравление: что известно о найденном в Запорожской области веществе BZ

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 146 0

Никулин: найденное в Запорожской области химоружие BZ вызывает галлюцинации

Фото, видео: www.globallookpress.com / Andy Dean; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Именно с помощью этого химиката киевский режим пытался вывести из строя наших бойцов. Как это вещество воздействует на человека?

Недавно сотрудники ФСБ задержали трех жителей Мелитополя, подозреваемых в подготовке терактов с использованием химоружия в Запорожской области. В ходе обысков у них были изъяты самодельные взрывные устройства и компоненты к ним, а также опасные для здоровья вещества. В их числе — психохимическое боевое отравляющее вещество BZ.

Как рассказал бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин, вещество BZ воздействует на центральную нервную систему человека.

По словам эксперта, оно вызывает временное помешательство. Человек, находясь под его воздействием, теряет ориентацию в пространстве, у него начинается паника, а также слуховые и звуковые галлюцинации.

«Считается, что одного миллилитра вещества хватает, чтобы вывести человека из строя на 70-80 часов. Американцы где-то с конца 50-х годов поставили его на вооружение, неоднократно применяли и во время войны во Вьетнаме, на Ближнем Востоке, и в других частях света», — уточнил Никулин в беседе с «Известиями».

Как сообщалось ранее, сотрудниками ФСБ России в ходе спецоперации были задержаны три жителя Мелитополя по подозрению в подготовке терактов с использованием химоружия. Их целью являлись российские военные, а также глава Запорожской области Евгений Балицкий. Об этом стало известно из перехватов переговоров задержанного впоследствии агента, которого курировали в Киеве.

«Химикаты нужно было подсыпать в столовую — в суп или сок», — заявил подозреваемый Дилявер Куршутовю

Отравить Евгения Балицкого террористы хотели, подменив ему бутылки с питьевой водой, следует из записи телефонного разговора Куршутова с его куратором в спецслужбах Украины.

В ходе обысков домов фигурантов дела, из тайников изъяли самодельные взрывные устройства и компоненты к ним, а также боевое отравляющее вещество BZ (хиноклидил-циклопентил-фенилгликолят). Это аналог токсичного химиката, контролируемого Конвенцией о запрещении химического оружия, 3-хинуклидилового эфира гидроксидифенилуксусной кислоты.

Кроме того, при обысках были найдены ампулы с метадоном — одним из самых опасных синтетических наркотиков. Одним из его эффектов становится поражение жизненно важных внутренних органов.

Все подробности смотрите в репортаже РЕН ТВ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как США нарушают Конвенцию о запрете химоружия.

Тема:
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