Politico: США планируют поставить ВСУ ракеты ATACMS на 300 миллионов долларов
Фото: www.globallookpress.com / Defense Ministry
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Речь идет о дальнобойных системах, способных преодолевать расстояние в 165 километров.
Белый дом объявит об отправке Украине вооружений на сумму в 300 миллионов долларов, в пакет войдут несколько тактических ракетных систем ATACMS большой дальности. Об этом пишет Politico со ссылкой на осведомленный источник.
Уточняется, что поставляемые ракеты оснащены кассетными боеголовками с сотнями зарядов и могут бить на 165 километров. По данным издания, решение об отправке дальнобойных ракет было принято из-за того, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы и средства противовоздушной обороны.
Впервые Вашингтон отправил Киеву ATACMS в сентябре прошлого года. Тогда это были ракеты средней дальности.
В феврале канал NBC сообщал, что США могут поставить Украине новый вариант ATACMS, обладающей большей дальностью полета для «ударов внутрь контролируемого Россией Крымского полуострова». Однако инициатива долгое время оставалась под вопросом, поскольку у самих США ограниченные запасы таких ATACMS.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что США готовят Украине первый за последние несколько месяцев пакет военной помощи стоимостью 400 миллионов долларов.
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