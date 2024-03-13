Родителям на заметку: при каких болезнях ребенок не контролирует свое тело

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Тамара Сторожева
Тамара Сторожева 13 0

Врач Симкин рассказал, что детская неуклюжесть объясняется гипоксией

Родителям на заметку: при каких болезнях ребенок не контролирует свое тело

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько

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Какие отклонения в поведении малыша могут сигнализировать о проблемах?

Когда малыш еще не до конца научился контролировать свое тело, неуклюжесть — это нормально. Но если ребенок растет, а ситуация не меняет, то это может быть нарушением здоровья. Как распознать проблемы с здоровьем у ребенка, рассказал Газета.ру врач-остеопат Дмитрий Симкин.

Иногда у малышей развивается неуклюжесть из-за гипоксии, то есть кислородного голодания. Ребенку может хронически не хватать кислорода еще в утробе. Также существует острая гипоксия, она может возникнуть при родах. В таком случае организм постепенно будет справляться с последствиями травмы — более сохранная часть мозга начнет отвечать за координацию.

Ребенок может плохо контролировать свое тело из-за нарушения мозгового кровообращения. Кровоток нарушается из-за защемления сосудов в шейном отделе позвоночника. Еще причинами постоянных падений являются травмы конечностей на уровне голени и стопы, а иногда — тазобедренных суставов.

«Самый частый из них — это подвывих стопы, когда она вышла из своего нормального положения по отношению к одной или обеим костям голени. Простыми словами, одни косточки неправильно располагаются относительно других», — объяснил врач.

По словам специалиста, такую патологию можно выявить самостоятельно. Нужно лишь уложить ребенка на спину и внимательно осмотреть его ножки. Стопы должны располагаться симметрично — без видимых «подворотов» внутрь, косолапости или оттягивания носочков.

Врач предупредил, что легкая неуклюжесть должна проходить с возрастом, но если этого не происходит, то необходимо обратиться к специалисту. Главное — не пытайтесь ничего исправить самостоятельно, вы можете нанести непоправимый вред здоровью малыша.

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