Путин отменил передачу активов Danone в России в управление Росимущества

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин Срочная новость 58 0

О причинах данного решения не сообщается.

Путин отменил передачу активов Danone в России в управление Росимущества

Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов

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Передача во временное управление Росимущества иностранных долей в российской «дочке» компании Danone отменена. Указ подписал президент России Владимир Путин.

Документ вносит изменения в предыдущий указ, опубликованный в июле 2023 года. Тогда Росимуществу были переданы акции АО «Данон Россия».

Однако теперь эти положения признаны утратившими силу. О причинах данного решения не сообщается.

Ранее 5-tv.ru писал, что компанию «Балтика» после передачи Росимуществу возглавил Таймураз Боллоев. Именно он много лет назад превратил малоизвестную пивоварню из Петербурга в ведущего флагмана всей индустрии.

Датчане решили свернуть бизнес в России. Указ о передаче Росимуществу во временное управление российских активов Carlsberg подписал президент.

«Балтика» сегодня — это восемь заводов в разных регионах страны и больше восьми тысяч сотрудников. Только за 2022 год ее выручка составила более 100 миллиардов рублей.

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