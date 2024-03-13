МИД анонсировал ответ на высылку двух российских дипломатов из Австрии

Ответные меры будут приняты после решения Австрии выслать двух российских дипломатов. Об этом 5-tv.ru сообщили в МИД России.

«Россия адекватно ответит», — заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия внесла в «стоп-лист» более 340 чиновников из стран Прибалтики, враждебно настроенных к российской стороне.

В МИД предупредили, что этот список может быть расширен в любое время. Как указала российская сторона, это ответные меры на недружественные шаги Латвии, Литвы и Эстонии, которые которые продолжают враждебную политику, пытаются вмешиваться во внутренние дела страны, сносить памятники, переписывать историю и героизацию нацизма.