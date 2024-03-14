Автовладельцы устроили скандал в США из-за системы слежения 24/7

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Кто и зачем подглядывает за американцами и что им за это будет?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Andrej Sokolow; 5-tv.ru

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В США разгорается скандал, который может затронуть миллионы автовладельцев по всей стране. Оказывается, что за ними давно следят их машины. Они тайно считывают различные параметры вождения. А позже отправляют их страховым компаниям. Чем это грозит автомобилистам, выяснил корреспондент «Известий» Александр Якименко.

Новость дня в американских СМИ: автоконцерны и страховые компании возомнили себя «Большим братом»! О том, что это возможно, в современном мире догадывались многие, но выяснилось, что сбор данных уже годы как поставлен на широкую ногу. Если вы владелец новенького автомобиля в США — а таких в стране почти 200 миллионов — знайте: страховая знает о вас все!

«Они собирают всю информацию о вашем стиле вождения: насколько быстро вы водите, как быстро ускоряетесь, часто ли перестраиваетесь, соблюдаете ли дистанцию. Все это стекается напрямую в аналитическую компанию, с которой они сотрудничают, и никто об этом не знает!» — подчеркнула автор журналистского расследования Кашмир Хилл.

Кашмир Хилл узнала об этом случайно. По долгу службы присутствовала на конференции в одном из автоконцернов — и краем уха услышала информацию, которая повергла ее в шок. Почти год ушел на то, чтобы разговорить тех, кто знает о системе слежки за водителями — но до сих пор пытается сохранить детали в секрете — от общественности и от самих наблюдаемых. Подробности — в репортаже.

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