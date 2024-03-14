«Несправедливо»: Трамп заявил, что Европа мало тратит на Украину

Трамп: Европа должна давать Украине столько же денег, сколько и США
Фото: www.globallookpress.com / Sebastian Gollnow
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Почему экс-лидер Штатов недоволен отношением европейских чиновников к данному вопросу?
Европейские страны должны выделять на помощь Украине столько же денег, сколько и Соединенные Штаты, ведь иначе получается несправедливо по отношению к американским налогоплательщикам. Такое заявление сделал кандидат в президенты США Дональд Трамп в интервью телеканалу Newsmax.
«Европа тратит примерно на 100 миллиардов долларов меньше на Украину, чем мы. Я считаю это очень несправедливым по отношению к Америке», — сказал он.
Страны — участницы Европейского союза, подчеркнул Трамп, должны платить аналогичную сумму. Они находятся в гораздо большей опасности из-за ситуации на Украине, чем США.
Ранее 5-tv.ru писал, что президент США Джо Байден анонсировал передачу Украине пакета помощи на 300 миллионов долларов.
Спецоперация России на Украине
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ДНР и ЛНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
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