Россия закрыла въезд еще для 227 граждан США

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 41 0

Решение связано с русофобским курсом американцев.

Россия закрыла въезд еще для 227 граждан США

Фото: www.globallookpress.com / Aleksander Polyakov

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Россия закрыла въезд еще для 227 граждан США, причастных к русофобскому курсу администрации Штатов. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

«В контексте ответных мер на постоянно расширяющиеся санкции, вводимые в массовом порядке американскими властями против граждан России за „поддержку Кремля и специальной военной операции“, въезд в Российскую Федерацию закрывается для 227 американцев, причастных к разработке, реализации и оправданию русофобского курса нынешней администрации США, а также непосредственно вовлеченных в антироссийские акции», — говорится в заявлении российского ведомства.

В МИД уточнили, что под ограничения подпадают конкретные лица, которые регулярно отмечаются враждебными выпадами либо распространением измышлений и откровенной клеветы о внешней и внутренней политике России. Среди них — советник Госдепа Дерек Шолле, экс-посол Джейк Салливан и пресс-секретарь Госдепа Мэтью Миллер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия внесла в «стоп-лист» более 340 чиновников из стран Прибалтики, враждебно настроенных к российской стороне. В МИД предупредили, что этот список может быть расширен в любое время.

+1° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 55%
91.54
0.66 100.19
0.83
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:53
ВСУ попытались атаковать Орловскую область с применением дрона
13:45
Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с цифровыми SIM-картами
13:43
В Кремле объяснили решение по иностранным активам Danone
13:31
Российские военные сорвали попытку ВСУ прорваться в Белгородскую область
13:26
Россия закрыла въезд еще для 227 граждан США
13:09
Все произошло мгновенно: сын назвал причину смерти балерины Касаткиной

Сейчас читают

«Жду официальных извинений»: как Тарасова и Тутберидзе поссорились из-за Валиевой
Сначала заболит живот, а потом - голова: психолог сообщил, к чему ведет вера в неблагоприятные дни
«Немедленно»: назван единственный способ завершить конфликт на Украине
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок