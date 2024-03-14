Россия закрыла въезд еще для 227 граждан США, причастных к русофобскому курсу администрации Штатов. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

«В контексте ответных мер на постоянно расширяющиеся санкции, вводимые в массовом порядке американскими властями против граждан России за „поддержку Кремля и специальной военной операции“, въезд в Российскую Федерацию закрывается для 227 американцев, причастных к разработке, реализации и оправданию русофобского курса нынешней администрации США, а также непосредственно вовлеченных в антироссийские акции», — говорится в заявлении российского ведомства.

В МИД уточнили, что под ограничения подпадают конкретные лица, которые регулярно отмечаются враждебными выпадами либо распространением измышлений и откровенной клеветы о внешней и внутренней политике России. Среди них — советник Госдепа Дерек Шолле, экс-посол Джейк Салливан и пресс-секретарь Госдепа Мэтью Миллер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия внесла в «стоп-лист» более 340 чиновников из стран Прибалтики, враждебно настроенных к российской стороне. В МИД предупредили, что этот список может быть расширен в любое время.