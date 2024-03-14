На Гоголевском бульваре в Москве открыли выставку к 111-летию Сергея Михалкова

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 30 0

Организатором выступил Российский фонд культуры.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Российский фонд культуры организовал на Гоголевском бульваре в Москве выставку «Пером — оружием своим, что я в руках держу, — всем честным людям трудовым я, как солдат, служу», посвященную писателю Сергею Михалкову. Экспозицию приурочили к 111-летию со дня рождения автора.

13 марта состоялось открытие выставки с участием супруги поэта Юлии Субботиной-Михалковой, депутатом Госдумы Александра Хинштейна и народного артиста РФ Евгения Герасимова.

«Секрет популярности произведений Сергея Владимировича Михалкова — в искренности, юморе и доброте. Он всегда честно служил своему делу, Родине и своим читателям», — сказала на мероприятии супруга российского писателя Субботина-Михалкова.

Для экспозиции представили редкие снимки, документы, программы спектаклей, автографы и рисунки из архива семьи Сергея Михалкова.

Автор известен российскому читателю благодаря стихотворениям «А что у вас?» и «Дядя Степа». Также Сергей Михалков является автором государственных гимнов СССР и РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Москве открылась уличная выставка об истории нацизма в Швеции.

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На Гоголевском бульваре в Москве открыли выставку к 111-летию Сергея Михалкова

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