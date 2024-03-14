Легендарная группа «Ва-Банкъ» дала концерт в Москве

В Москве оглушительно отпраздновали двойной день рождения легендарной рок-группы «Ва-Банкъ» и ее основателя Александра Ф. Скляра. На этом уникальном концерте музыканты представили новое прочтение проверенных временем хитов и, конечно, исполнили песни со свежего альбома. Не обошлось и без сюрпризов. В какой-то момент шоу и вовсе пришлось прервать. К радости рокеров и их поклонников. Корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров побывал на выступлении.

Профессор рока на сцене в привычном образе — узнаваемый удлиненный пиджак, очки и старенькая гитара в руках. Уже один только выход Александра Ф. Скляра — событие для фанатов. Со сцены звучат не только полюбившиеся хиты — «Ва-Банкъ» исполняют композиции из нового альбома «Кровь и золото».

Группа «Ва-Банкъ» — это еще и невероятный драйв, благодаря которому на танцполе невозможно устоять. Мощная энергетика — то, что особенно ценят в группе фанаты. Здесь их сотни. Подпевают любимым хитам вне зависимости от возраста и профессий.

«Мужчины в серьезных костюмах тоже слушают рок?»

«Конечно! Рок жив», — сказал зритель.

С каждой новой композицией зал будто взрывается с еще большей силой. Некоторых любителей тяжелого рока в прямом смысле не остановить.

«Вообще меня удивляет публика, которая просто стоит. Ну что, настолько старые что ли?» — возмутилась зрительница Ирина.

Для кого-то именно концерт рокеров стал поводом устроить свидание.

Это как машина времени, на которой мы путешествуем по творческой истории группы «Ва-Банкъ» — полюбившийся хиты приобретают новое звучание и визуальные образы.

Группа «Ва-Банкъ» на протяжении всей своей истории, словно оправдывая название, не боялась экспериментировать — за творческую смелость их и любят фанаты.

«Я давно слежу за их творчеством, еще когда они были даже панками. Считаю, что именно сейчас, в зрелости, Скляр раскрылся как городской романс», — рассказал зритель Роман Остановский.

Но что бы они ни играли, их музыка, как и в начале карьеры, объединяет поколения, а строчки из песен дарят новые смыслы.

«Они одни такие. Больше нету на сцене таких, как они. Песни открытые, вот как есть в жизни, так и поет», — заметила зрительница Александра Валиуллина.

Этот концерт — двойной праздник. Совсем недавно 38 лет исполнилось группе «Ва-Банкъ» и 66 лет — нестареющему Александру Ф. Скляру.

«Ва-Банкъ» всегда отличал мощный напористый звук. Несмотря на то, что у нас есть какие-то лирические композиции и в репертуаре, и в сегодняшнем концерте, настроение должно быть такое драйвовое», — заметил лидер группы «Ва-Банкъ» Александр Ф. Скляр.

Шоу в какой-то момент даже пришлось прерывать. Поклонники поздравляют Скляра и команду прямо посреди концерта.

Словно подарок ко дню рождения, на сцене неожиданно для фанатов появился Рич. Вместе с Александром Ф. Скляром они впервые исполнили концертную версию ставшей хитовой песни «Черная свеча».

«Много реакций на эту песню. Это попытка отрефлексировать те вещи, которые мало кто пробует обдумать и проговорить. Она острая, как шип цветов колючих», — сказал Рич.

Группа «Ва-Банкъ», несмотря на солидный возраст, уходить на пенсию не собирается. Рок-банда переживает вторую молодость, а их смыслы и музыка еще долго будут актуальны.