ЕП потребовал от России вернуть Румынии переданный в 1916 году золотой запас

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 97 0

Что известно об этом «национальном достоянии»?

ЕП потребовал от России вернуть Румынии переданный в 1916 году золотой запас

Фото: РИА Новости / Илья Наймушин

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Депутаты Европарламента потребовали от России вернуть Румынии «национальное достояние» страны, включая золотой запас, переданный на хранение более 100 лет назад. Об этом свидетельствует документ на портале ведомства.

Евродепутаты утверждают, что государству якобы не была возвращена часть национального достояния, отправленного в Россию на хранение в 1916 и 1917 годах.

Румыния в 1935 и 1955 годах все же получила часть золота, но у российской стороны якобы осталось 91,5 тонны драгоценного металла из румынских резервов. В годы Первой мировой войны в империю вывезли ценности национальной казны, однако часть сокровищ была изъята из Москвы во время революции.

В 2003 году обе страны создали комиссию по вопросам, в том числе связанным с прояснением ситуации вокруг золотых запасов Румынии. А в 2019-м управляющий румынским Национальным банком Мугур Исэреску объяснял, что до Первой мировой войны золотой запас страны держали в монетах.

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