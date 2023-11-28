Безвозвратная потеря для истории: какое будущее ждет скифское золото на Украине

Знаменитую коллекцию скифского золота привезли на территорию Киево-Печерской лавры. С 2013 года она находилась в Нидерландах, куда ее доставили на период проведения выставки. Но вскоре произошло воссоединение Крыма с Россией, и Амстердам отказался возвращать древние скульптуры и украшения на полуостров. И после долгих раздумий решил отдать киевскому режиму. Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин знает, почему.

Возвращается, но не по адресу. Грузовик, набитый скифским золотом, подловили на въезде в Киево-Печерскую лавру. Для Крыма это самое настоящее ограбление средь бела дня.

Верховный суд Нидерландов не внял никаким апелляциям, как будто спор не о художественных ценностях, а снова территориальный.

«Было принято политическое решение, обоснованное частично судебными актами о том, что золото должно вернуться на Украину. Но опять же это было сделано в условиях продолжающейся войны Запада против России», — заметил старший преподаватель МГУ имени М. В. Ломоносова историк Антон Бредихин.

И даже на официальном сайте нидерландского Музея Алларда Пирсона, где с 2014 года и застряли сокровища, новость о передаче музейных ценностей Киеву озаглавлена весьма противоречиво: «Все крымские артефакты вернулись на Украину». Так все-таки они крымские?

«Очень жаль, что пострадали жители Крыма, которые лишились доступа к своему историческому наследию. И возможно, как-то дальше этот вопрос еще будет урегулирован», — выразил надежду вице-президент золотой палаты Алексей Вязовский.

Сама по себе история звучит как очередное проклятие скифов: зарубежное турне экспонатов пришлось на самый разгар Евромайдана, который завершился присоединением Крыма к России. Так в какую страну возвращать? В Кремле о принадлежности скифского золота говорят однозначно.

«Да, оно принадлежит Крыму. Должно быть там», — сказал Дмитрий Песков.

Вот и доводы самих крымских хранителей из Тавриды, Бахчисарая и Херсонеса казались более логичны. Около двух тысяч уникальных артефактов принадлежат конкретным музеям, а не территориям, поэтому Киев не мог претендовать ни на грамм.

«К сожалению, мы были готовы и к такому результату суда, так что большой неожиданностью это решение для нас не стало. Что касается Центрального музея — это около 300 предметов у нас в этой коллекции содержалось. Для нас потеря чрезвычайная», — заметил директор Таврического музея Андрей Мальгин.

К подобным решениям в пользу Киева обычно приписывают теперь еще некие соображения безопасности. Но в этот раз про нее точно речи не идет. В те самые дни, когда Франция претендует на реликвии Киево-Печерской лавры, чтобы перераспределить их под знаменами ЮНЕСКО в свои музеи, именно в эту же Лавру завозят бесценные крымские экспонаты. Случись что — и сам архитектурный памятник, и скифское золото в нем будут утеряны навсегда.