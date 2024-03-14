Борис Ковальчук покидает пост гендиректора «Интер РАО»

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин Срочная новость 27 0

Его место с 15 марта займет член правления-первый замгендиректора Сергей Дрегваль.

Борис Ковальчук покидает пост гендиректора «Интер РАО»

Фото: Астахов Дмитрий / ТАСС

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Гендир «Интер РАО» Борис Ковальчук покидает пост, его место с 15 марта займет член правления-первый замгендиректора Сергей Дрегваль. Об этом свидетельствуют данные Центра раскрытия корпоративной информации.

«Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ПАО «Интер РАО» Ковальчука Бориса Юрьевича «14» марта 2024 года... Избрать Генеральным директором ПАО «Интер РАО» Дрегваля Сергея Георгиевича с 15 марта 2024 года сроком на 5 лет в соответствии с Уставом Общества», — сказано в публикации.

«За» единогласно проголосовали десять членов совета директоров.

Ранее 5-tv.ru писал, что доходы «Интер РАО» за 14 лет возросли с 68 миллиардов до более чем 1 триллиона рублей. На данный момент у компании совершенно нет проблем с долгами, зато на счетах есть серьезный запас средств.

На текущий год запланирована сумма около 160 миллиардов рублей. Пока что самым масштабным проектом «Интер РАО» является строительство Новоленской ТЭС в Якутии.

По актуальному плану оно должно завершиться в 2028 году. Инвестиционная сумма составляет 257 миллиардов рублей.

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