Принц Уильям пошел по стопам отца? Повторит ли Миддлтон судьбу принцессы Дианы

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 46 0

Nеwswееk: принца Уильяма подозревают в измене

Принц Уильям пошел по стопам отца? Повторит ли Миддлтон судьбу принцессы Дианы

Фото: www.globallookpress.com / Stephen Lock

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И кто такая Роуз Хэнбери?

С каждым днем появляются новые версии долгого отсутствия Кейт Миддлтон на публике. В этот раз возникли слухи о том, что принц Уильям пошел по стопам своего отца, короля Карла III, и якобы завел себе любовницу на стороне.

Newsweek пишет, что ее может быть британская экс-модель Роуз Хэнбери, более известная как маркиза Чамли. Она и ее муж маркиз Дэвид Чамли проживали в шести километрах от королевской резиденции и несколько лет общались с Миддлтон и принцем Уильямом.

Но в 2019 году Миддлтон резко перестала общаться с Хэнбери. Некоторые фанаты считают, что произошло это из чувства ревности.

Исчезновение принцессы Уэльской из инфополя многие связывают именно с предполагаемой изменой со стороны супруга. Одни предполагают, что принц Уильям желает развестись с Миддлтон, как однажды уже сделал его отец.

Будучи принцем, Карл III решил уйти от принцессы Дианы. Пройдя через период травли со стороны СМИ, она, кажется, нашла любовь, но ее жизнь трагически оборвалась в Париже в результате ДТП.

Другие утверждают, что якобы Миддлтон решила покинуть мужа из-за беременности его любовницы. Наконец, третьи списывают возможное расставание на «бурные наклонности» принца Уильяма в постели.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что представитель Меган Маркл обвинил СМИ в распространении фейков по ситуации с Кейт Миддлтон.

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