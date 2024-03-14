Представитель Меган Маркл обвинил СМИ в распространении фейков по ситуации с Кейт Миддлтон

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 31 0

Представитель Маркл назвал фейком новости о ее реакции на снимок Миддлтон

Представитель Меган Маркл обвинил СМИ в распространении фейков по ситуации с Кейт Миддлтон

Фото: www.globallookpress.com / I-Images

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Опальные члены королевской семьи угодили в очередной скандал.

Представитель принца Гарри и Меган Маркл заявил, что та ничего не говорила насчет фото Кейт Миддлтон с детьми, вопреки сообщениям СМИ. Теперь супруги ждут официального опровержения и извинений.

Издание Page Six ранее сообщило со ссылкой на якобы близкого друга герцогини, что Маркл посмеялась над Миддлтон из-за скандала с редактурой снимка. Теперь отказавшиеся от титулов британского престола супруги оказались втянуты в очередной конфликт.

Как отмечает 7Дней.ru, после этого заявления поклонники Маркл решили детально рассмотреть ее снимки и найти в них признаки обработки. Как ни странно, подобные фотографии нашлись.

Например, самый знаменитый кадр супругов, который был сделан во время второй беременности Маркл, тоже был изменен в редакторе.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Британии пристыдили принца Гарри и Маркл после скандала с Миддлтон.

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Представитель Меган Маркл обвинил СМИ в распространении фейков по ситуации с Кейт Миддлтон

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