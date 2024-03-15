«Зашло слишком далеко»: власти США начали готовить американцев к радикальному решению по Украине
Меркурис: в США готовят общественное мнение к бегству с Украины
Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
В Белом доме, считает аналитик, сменят курс по Незалежной.
Власти США начали готовить американцев к оставлению Украины без какой-либо помощи. Об этом заявил специалист по вопросам международного права из Британии Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran.
«Где-то в пределах США поняли, что это зашло слишком далеко, мы не можем продолжать инвестировать в это дальше, нужно подвести черту», — сказал специалист.
В западных СМИ, например, начали говорить о том, что продолжать финансирование Украины бесперспективно, а санкции против России не имеют пользы. Главная цель таких материалов — это объяснить людям, что пора забыть про Незалежную, считает Меркурис.
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.
Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что Дональд Трамп заявил, что Европа мало тратит на Украину.
- 15 мар
- «Передо мной машина взорвалась»: главное о варварской атаке ВСУ на Белгород
- 15 мар
- Росгвардия и РПЦ подписали соглашение о сотрудничестве
- 15 мар
- Гладков сообщил об отсутствии в Белгородской области боевиков ВСУ
- 14 мар
- Сдал назад: Макрон сделал трусливое заявление по Украине
- 14 мар
- Лавров рассказал о планах посетить Донбасс
- 14 мар
- Торговые центры Белгорода закрыли из-за обстрелов ВСУ
- 14 мар
- На Украине заявили о ликвидации «мечтавшего станцевать» в Кремле боевика
- 14 мар
- Названы потери иностранных наемников Украины с начала спецоперации России
- 14 мар
- В состоянии истерики: ВСУ пытаются провести ротацию на запорожском направлении
- 14 мар
- Уголовное дело возбуждено после обстрелов ВСУ Белгородской области
Читайте также
74%
0.10 100.26
0.07
Нашли ошибку?