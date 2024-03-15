Гладков сообщил об отсутствии в Белгородской области боевиков ВСУ

Однако село Козинка серьезно пострадало в результате атаки.
Фото: © РИА Новости / Антон Вергун
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На территории Белгородской области нет боевиков ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Вместе с начальником региональной безопасности Евгением Васильевичем Воробьевым проехали села Гора-Подол, Глотово, Козинка. Могу утверждать: на территории региона украинских войск нет, бой идет за его пределами», — написал он в Telegram-канале.
Однако село Козинка серьезно пострадало в результате атаки. Гладков подчеркнул, что он вместе с бойцами территориальной самообороны и священником успешно вывез местных жителей в безопасное место.
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.
Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что торговые центры Белгорода закрыли из-за обстрелов ВСУ.
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