Гладков сообщил об отсутствии в Белгородской области боевиков ВСУ

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 15 0

Однако село Козинка серьезно пострадало в результате атаки.

Гладков сообщил об отсутствии в Белгородской области боевиков ВСУ

Фото: © РИА Новости / Антон Вергун

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

На территории Белгородской области нет боевиков ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Вместе с начальником региональной безопасности Евгением Васильевичем Воробьевым проехали села Гора-Подол, Глотово, Козинка. Могу утверждать: на территории региона украинских войск нет, бой идет за его пределами», — написал он в Telegram-канале.

Однако село Козинка серьезно пострадало в результате атаки. Гладков подчеркнул, что он вместе с бойцами территориальной самообороны и священником успешно вывез местных жителей в безопасное место.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что торговые центры Белгорода закрыли из-за обстрелов ВСУ.

Тема:
Спецоперация
15 мар
«Передо мной машина взорвалась»: главное о варварской атаке ВСУ на Белгород
15 мар
Росгвардия и РПЦ подписали соглашение о сотрудничестве
15 мар
«Зашло слишком далеко»: власти США начали готовить американцев к радикальному решению по Украине
14 мар
Сдал назад: Макрон сделал трусливое заявление по Украине
14 мар
Лавров рассказал о планах посетить Донбасс
14 мар
Торговые центры Белгорода закрыли из-за обстрелов ВСУ
14 мар
На Украине заявили о ликвидации «мечтавшего станцевать» в Кремле боевика
14 мар
Названы потери иностранных наемников Украины с начала спецоперации России
14 мар
В состоянии истерики: ВСУ пытаются провести ротацию на запорожском направлении
14 мар
Уголовное дело возбуждено после обстрелов ВСУ Белгородской области
-1° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
91.64
0.10 100.26
0.07
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:26
Лимаренко проголосовал на выборах президента России
2:17
«Передо мной машина взорвалась»: главное о варварской атаке ВСУ на Белгород
2:09
Парламент Молдавии лишил депутатского иммунитета оппозиционера Марию Таубер
2:03
Росгвардия и РПЦ подписали соглашение о сотрудничестве
1:49
Гладков сообщил об отсутствии в Белгородской области боевиков ВСУ
1:35
Самолет главы Минобороны Британии потерял сигнал GPS над Калининградом

Сейчас читают

«Жду официальных извинений»: как Тарасова и Тутберидзе поссорились из-за Валиевой
Сначала заболит живот, а потом - голова: психолог сообщил, к чему ведет вера в неблагоприятные дни
«Поплыла» после скандала: сын раскрыл тайну последних дней балерины Наталии Касаткиной
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок