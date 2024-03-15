Антифашисты из ЕС и Бразилии приехали в ЛНР поддержать Донбасс

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 47 0

Иностранная делегация посетила мемориальный комплекс «Незаживающая рана Донбасса» и возложила цветы к памятнику погибшим детям.

Антифашисты из ЕС и Бразилии приехали в ЛНР поддержать Донбасс

Фото: Река Александр / ТАСС

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Деятели-антифашисты из европейских стран и Южной Америки прибыли в Луганскую народную республику (ЛНР), чтобы подержать Донбасс. Об этом пишет РИА Новости.

Уточняется, что в республику приехали общественники из Италии, Испании, Франции, Германии, Португалии и Бразилии. Среди них был участник популярной в Италии музыкальной группы Banda Bassotti Давид Каккьоне.

Делегация смогла увидеть мемориальный комплекс «Незаживающая рана Донбасса», который расположен на месте массового захоронения жертв украинской агрессии. Также участки антифашистского движения возложили цветы к памятнику погибшим детям.

Один из прибывших в ЛНР общественных деятелей отметил, что испытывает стыд за правительства европейских стран, которые помогают Киеву. Он также возмутился тем, как СМИ в Италии манипулируют населением и искажают картину происходящего.

Председатель общественной организации «Союз землячеств Луганщины» Олег Акимов, комментируя визит иностранных антифашистов на землю Донбасса, отметил, что они хотят показать свою поддержку, несмотря на официальную позицию властей их стран. По словам Акимова, для жителей региона такая поддержка крайне важна — они должны чувствовать, что с ними миллионы людей, выступающих против фашизма.

Ранее 5-tv.ru писал, что избирательные участки открываются в ДНР, ЛНР и Херсонской области.

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