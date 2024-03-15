Избирательные участки открываются в ДНР, ЛНР и Херсонской области
Несколько иначе будет организован процесс в Запорожской области.
Фото, видео: Ягодкин Дмитрий / ТАСС; 5-tv.ru
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Впервые участвуют в выборах президента России и жители новых регионов. Там уже прошло досрочное голосование для граждан, которые находятся на труднодоступных и прифронтовых территориях.
В Донецкой и Луганской Республиках, а также в Херсонской области сегодня откроются избирательные участки. Они будут работать все три дня.
Кроме того, продолжится работа выездных комиссий. Несколько иначе будет организован процесс в Запорожской области.
Сегодня и завтра члены избиркома будут обходить дома с бюллетенями и ящиками для голосования. Это сделано для безопасности местных жителей — стационарные участки будут работать только в воскресенье.
Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР).
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