Тихий убийца рядом: голландские ученые нашли новый штамм бессимптомного туберкулеза

Исследователи обнаружили, что заболевание может передаваться, даже если у зараженного нет никаких симптомов.

В Великобритании вновь участились случаи туберкулеза. Как выяснили голландские ученые, теперь болезнь может протекать бессимптомно, из-за чего заразиться возможно просто находясь рядом с переносчиком инфекции. Об этом пишет The Sun.

Инфицированный может не обладать таким характерным признаком заболевания как кашель. Четверо из пяти зараженных туберкулезом человек, участвующих в эксперименте, не жаловались на подобную симптоматику.

Болезнь теперь способна распространяться масштабнее и стремительнее, так как инфекция передается при обычном разговоре или дыхании — зараженный может не знать о своем диагнозе из-за отсутствия симптомов.

«Постоянный кашель часто является отправной точкой для постановки диагноза. Но если у 80% больных туберкулезом его нет, то это означает, что диагноз будет поставлен позже, возможно, после того, как инфекция уже передастся многим другим, или не будет поставлен вообще», — объяснил профессор Фрэнк Кобеленс из Медицинского центра Амстердамского университета.

Он призвал медиков рассмотреть новые способы диагностики заболевания, чтобы иметь возможность оперативно выявить этот штамм туберкулеза.

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