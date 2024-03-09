Роспотребнадзор заявил о высоком уровне готовности России к новым вирусам

В России высокий уровень готовности к новым вирусам и инфекциям. Об этом заявили в Роспотребнадзоре, комментируя прошедшее в Китае обсуждение потенциальной опасной «болезни X».

«На сегодня в России готовность к новым инфекционным вызовам находится на высоком уровне. Функционирует система противодействия инфекциям „Санитарный щит“, развивается сеть центров ПЦР, разработаны быстрые, высокотехнологичные отечественные тест-системы», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что идет разработка новых вакцин и систем тестирования, происходит взаимодействие с другими странами для оперативного выявления угроз и реагирования на них.

Также в Роспотребнадзоре подчеркнули, что «болезнь X», как потенциально опасное неизвестное заболевание, ежегодно обсуждается научным сообществом на различных площадках.

При этом, заметили в ведомстве, регулярное появление этой темы в информационном пространстве выгодно крупным фармацевтическим кампаниям «благодаря памяти о пандемии коронавируса».

В этот же день в Китае предупредили о росте угрозы появления «болезни Х». Глава государственного управления по контролю и профилактике заболеваний КНР Ван Хэшэн заявил, что избежать возникновения инфекции будет сложно, но на него можно отреагировать и предотвратить пандемию.

Характеристиками условной болезни Хэшэн назвал высокую патогенность и скорость распространения, и активную мутацию. Место и время возникновения очага болезни предсказать очень сложно, добавил чиновник.

«Болезнь Х» — абстрактное потенциально возможное заболевание, которое, по прогнозам, должно стать во много раз сильнее и опаснее поразившего планету коронавируса и привести к катастрофической эпидемии.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в Роспотребнадзоре оценили риски завоза в Россию лихорадки денге.