«Я их боялась»: вдова Юдашкина рассказала о сходстве их дочери с покойным отцом

Порой девочка даже говорила то же, что и Валентин.

В мае 2023 года не стало модельера Валентина Юдашкина, который долгое время боролся с раком. Эта потеря стала огромным потрясением как для семьи Валентина, так и для всей модной индустрии в стране. Теперь модный дом Юдашкина возглавляет его дочь Галина. Сейчас она проживает в Дубае, где открыла офис и магазин бренда.

В недавнем интервью на YouTube-канале Галина вместе с мамой рассказывала о своей работе, планах на будущее и тех нововведениях, что она привнесла в бизнес покойного отца.

Во время разговора вдова Юдашкина Марина поделилась своим мнением о том, насколько сильно их дочь похожа на отца. Она призналась, что Галина и Валентин оба достаточно строгие и поразительно похожи друг на друга. Это проявляется и в поведении, и во фразах.

«Вы знаете, как они похожи! Боже! Даже не могу предать! Такое впечатление, что, когда я разговариваю с Галей — это я разговариваю с Валентином или наоборот. На одну и ту же вещь они могли одинаково сказать, не видя друг друга, не находясь рядом. Ой, я их боялась двоих! Ругали меня за что-нибудь, что-то я не так сделала», — поделилась Марина.

Она также уточнила, что все рабочие дела переложила на плечи наследнице. Однако, если дочери потребуется помощь, то она всегда готова оказать ее.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Марина Юдашкина проводит время с близкими.