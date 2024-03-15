Финляндия задумалась об открытии границы с Россией: «Нужен закон»

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 92 0

МВД Финляндии разработало законопроект, чтобы открыть границу с Россией

Финляндия задумалась об открытии границы с Россией: «Нужен закон»

Фото: LAURI HEINO / ТАСС

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Закрытие КПП негативно сказывается, в первую очередь, на развитие самой североевропейской страны.

МВД Финляндии разработало законопроект, согласно которому власти страны смогут открыть границу с Россией. Об этом говорится в сообщении ведомства.

По официальному заявлению финских властей, работа КПП была приостановлена в рамках борьбы с нелегальной миграцией. Сейчас же в МВД считают, что изложенные в законопроекте меры помогут справиться с проблемой и при открытых границах. Речь идет об ограничении приема заявлений на предоставление убежища, прибывающих со стороны России.

«Закон позволит открыть пункты пересечения границы на восточной границе для других видов транспорта, поскольку он ограничивает прием заявлений о предоставлении международной защиты только в случае инструментального въезда», — считают в МВД Финляндии.

Стоит отметить, что закрытые границы негативно сказываются, в первую очередь, на городах самой Финляндии. Так, муниципалитет Виролахти опустел настолько, что скоро может совсем «исчезнуть». Об этом заявляют местные жители. Из-за трудной ситуации в регионе надеются на слияние с городом Хамина. Руководитель департамента министерства финансов Минна-Марья Йокинен заявила, что такой шаг не решит всех проблем, но даст возможность хоть для какого-то развития.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Финляндии начнут эвакуировать автомобили с российскими номерами.

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