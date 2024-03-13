В Финляндии начнут эвакуировать автомобили с российскими номерами

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Новые правила вступят в силу с 16 марта.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Boris Roessler; 5-tv.ru

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Власти Финляндии дали владельцам машин с российскими номерами три дня на перегон автомобилей из страны. С 16 марта их могут принудительно эвакуировать.

В качестве исключения пользоваться автомобилями разрешено студентам-очникам, сотрудникам, работающим по срочному трудовому договору и гражданам Евросоюза, которые постоянно проживают в России. При этом необходимо будет доказать свое право на использование автомобилем. Для этого повсюду нужно возить с собой пакет документов, подтверждающих причастность к той или иной категории.

В российском МИД заявили, что подобные недружественные действия не останутся без реакции Москвы.

Ранее 5-tv.ru писал, таможенный департамент Литвы сообщил о задержании первого автомобиля с российскими номерами после вступления в силу запрета на нахождение машин с регистрацией в России.

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В Финляндии начнут эвакуировать автомобили с российскими номерами

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