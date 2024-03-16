Стать Золушкой: какие женщины нравятся звездам Голливуда
Что они ценят в дамах больше всего?
Фото: Reuters / Danny Moloshok
Практически у всех мужчин есть четкое представление не только о внешности идеальной избранницы, но и о том, какими внутренними качествами она должна обладать.
Издание FB.ru представило подборку известных мужчин, которые делились информацией о том, что они больше всего ценят в женщинах. Так что же нужно, чтобы «зацепить» звезд Голливуда и не только?
Джордж Клуни
Для него идеально, когда женщина совмещает в себе смесь разных черт. Она должна обладать внешностью, как у Мишель Пфайффер.
Ее характер должен быть как у Джулии Робертс, а смех обязательно должен быть, как у Николь Кидман. Пока актер не нашел девушку, которая отвечала бы всем этим критериям.
Мэтт Дэймон
По его мнению, в первую очередь женщина должна быть сильной, умной и надежной личностью. Актер уже нашел такую — он давно женат на Лучане Баррозо, пара воспитывает четверых детей.
Мэттью Макконахи
Для этой знаменитости очень важно, чтобы рядом с девушкой было комфортно. Также его избранница должна быть уверена в себе и красива.
Но не слишком сильно уделять внимание своей внешности. Желательно, чтобы девушка не сосредотачивалась только на своей фигуре, однако в первую очередь у нее должен быть богатый внутренний мир.
Крис Эванс
Ему нравятся девушки, у которых присутствует самоирония. Эванс ценит, когда дама может посмеяться над собой и не принимает все близко к сердцу — при этом актеру важно, чтобы спутница была скромной.
Крис Пратт
Пратт считает, что самое главное, чтобы женщина была понимающая, терпеливая и искрения. Ему хочется, чтобы его избранница смогла подарить ему поддержку — недавно актер развелся с актрисой Анной Фэрис, возможно, как раз из-за отсутствия этого компонента.
Ченнинг Тейтум
Тейтум высоко ценит в женщинах честность. Его избранница должна прямо говорить об всем.
Она не должна скрывать свои мысли или мечты. Актер считает, что самое главное в отношениях — это общение.
Без него пара не сможет долго просуществовать. Для этого дама должна обладать интеллектом.
Роберт Паттинсон
Звезда «Сумерек» заявляет, что ему не важна внешность девушки. Он хочет видеть рядом с собой женщину, которая подарит ему эмоции.
При этом она должна быть элегантной в любой одежде. Однако женщина не должна отдавать предпочтение только дорогой одежде.
Крис Пайн
Этот голливудский актер уверен, что спутница его жизни должна обладать высоким интеллектом, хорошим чувством юмора и при этом быть красивой. Пайн не называет конкретных критериев красоты.
По его словам, в паре должен вестись диалог, это может спасти отношения после того, как первоначальная страсть угаснет.
Тейлор Лотнер
Для Лотнера крайне важно, чтобы девушка была максимально честной и лояльной. Он не хочет строить отношения с женщиной, которая скованна стереотипами, она также должна ценить свою индивидуальность.
Дуэйн Джонсон
«Вот, какая должна быть женщина: она независима и у нее есть чувство собственного „Я“», — как-то сказал актер.
Его избранница обязательно должна смеяться над шутками актера. Такая девушка не заставить актера остепениться, но она точно сможет подобраться к нему ближе всех.
Джейми Фокс
Звезда «Джанго освобожденного» признался, что он без ума от девушек, которые горят каким-либо делом. Его привлекают только те, что любит работать, а также ценят труд других.
Итан Хоук
Девушке не получится завоевать звезду, если она будет слишком сильно стараться произвести хорошее впечатление. Он также не считает, что широкие жесты в отношениях — это романтично.
Актер уверен, что прежде всего нужно ценить маленькие радости в отношениях. Например, совместный завтрак или прогулку.
Джаред Лето
Этой звезде нравится, когда девушка ведет себя естественно и не хочет выглядеть лучше, чем есть на самом деле. Также Джаред заявил, что у него нет четких критериев, какая должна быть девушка рядом с ним.
Дженсен Эклс
Его избранница должна обладать сарказмом и иметь отличное чувство юмора.
«Если женщина может смеяться над вашими шутками (даже самыми ужасными), может быть лучшим другом и любовницей, то она сможет построить с вами общее будущее», — заявил Эклс.
Леонардо ди Каприо
Актер обращает внимание на тех девушек, которые могут одновременно совместить в себе смирение, чувство юмора и драму. Такой своеобразный набор не оставит звезду Голливуда равнодушным.
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