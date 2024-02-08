Заработать на разводе: как звезды шоу-бизнеса монетизируют семейные проблемы

Артисты издают мемуары, снимают фильмы и пишут альбомы о своих разбитых сердцах, а фанаты готовы за это платить.

Некоторые артисты умудряются сделать из любой неприятности шоу и заодно неплохо на этом заработать. Даже обычный развод — это уже отличное средство для монетизации душевных терзаний. Кого-то они толкают на написание новых песен и альбомов, а кто-то снимает целые фильмы о своих семейных разборках. Корреспондент «Известий» Анна Воропай узнала, кто и как зарабатывает на расставаниях.

На своем разводе Шакира заработала больше 22 миллионов долларов. И кажется, не собирается останавливаться. Сначала она получала прибыль с песен про страдания, где в каждой строчке рассказывала, как изменник Жерар Пике разбил ей сердце после 12 лет брака.

Когда треки взорвали испанские чарты, Шакира решила снять об отношениях с бывшим мужем документальное теле-шоу. Лав-стори принесет ей поддержку миллионов поклонниц и еще больший доход.

«Песня стала чем-то вроде гимна для стольких женщин, которые чувствуют то же самое, которые были в подобной ситуации», — отмечала сама исполнительница.

Монетизация развода для звезд Голливуда — обычное и крайне прибыльное дело. Они зарабатывают на эксклюзивных интервью в теле-шоу, где им щедро платят за пикантные подробности личной жизни. А после записи — тут же уезжают в гастрольные туры или на съемки нового фильма.

«Голливудские звезды на разводе, а также на бракосочетании могут заработать порядка 15- 20 миллионов. Это некое создание шоу, перфомансов. Потом идут корпоративы, заказы, рекламные контракты и тому подобное», — поясняет музыкальный продюсер Сергей Дворцов.

Дело о расставании Джонни Деппа и Эмбер Херст растянулась на восемь лет. Процесс из зала суда транслировали в прямом эфире, о тяжбе сняли документальный фильм. Джонни Депп уверял: никому не известная блондинка из техасского захолустья неплохо заработала на браке.

«У нее была цель выйти за меня замуж, чтобы продвинуть свою карьеру или получить финансовую выгоду. Она говорила, как сильно восхищается моими фильмами. Но позже, когда у нас уже начались отношения, призналась, что не смотрела ни одного», — рассказывал актер изданию Mirror.

После развода с Деппом Эмбер Херст сорвала куш: стала встречаться с самым богатым человеком планеты — Илоном Маском. Вот только отношения продлились около года. Как и брак Бритни Спирс с манекенщиком Сэмом Асгари. Когда пара рассталась, певица выпустила мемуары. Они принесли ей 15 миллионов долларов.

«Я закончила книгу, надеюсь, она вам понравится», — говорила Спирс.

Поклонницам понравилась настолько, что песни звезды начала двухтысячных снова стали популярны. Как и Шакире, в этом Бритни Спирс помогла женская солидарность. В мемуарах певица рассказала, как бывший бойфренд Тимберлейк заставил ее прервать беременность. Ему фанатки отомстили самым изощренным образом: вместо его новинки они слушали старый трек Бритни с таким же названием. И общими усилиями вывели песню 13-летней давности на первое место в хит-параде.