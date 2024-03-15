«Определили самые уязвимые места»: Зеленский выступил с угрозами в адрес России

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 189 0

Зеленский выступил с угрозами о нанесении вреда России после провала диверсий

«Определили самые уязвимые места»: Зеленский выступил с угрозами в адрес России

Фото: Reuters / Oleksandr Ratushniak

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Тема:
Спецоперация

Он уже обсудил «некий план» с главкомом ВСУ Александром Сырским.

Президент Украины Владимир Зеленский после провалившихся диверсий ВСУ на российско-украинской границе начал вновь угрожать России.

Он пообещал нанести новые удары по российской территории. Глава Незалежной отметил, что в том числе будут использованы дальнобойные беспилотники.

«Определили самые уязвимые места врага, те, где мы можем нанести ему наибольший вред. И будем наносить», — сказал он в Telegram-канале.

Зеленский отметил, что обсудил с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и другими высокопоставленными чиновниками дальнейшие планы. Также речь шла о изготовлении и применение ударных и дальнобойных дронов.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Зеленский стянул части спецназа в Киев перед отставкой Валерия Залужного.

Тема:
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