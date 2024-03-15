Зеленский стянул в Киев части спецназа перед отставкой Залужного
Рогов: Зеленский начал чистки в рядах ВСУ
Фото: Zuma\TASS / ТАСС; 5-tv.ru
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И после этого устроил чистки в рядах ВСУ.
Президент Украины Владимир Зеленский начал проводить чистки в рядах ВСУ из-за страха бунта в войсках. Об этом РИА Новости заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Зеленского ненавидят, он грабит армию, отправляет людей на убой, принимает идиотские решения по проведению военных действий», — сказал он.
Так, говорит Рогов, Зеленский отдал приказ о зачистке неугодного властям командования после того, как ему сообщили о возможном перевороте. До отставки Валерия Залужного в Киев по приказу президента были стянуты благосклонные к главе государства части спецназа.
Рогов подчеркнул, что сейчас Украина — это банановая республика. Переворот в стране возможен только с разрешения Запада, убежден политик.
Ранее 5-tv.ru писал, что в СБУ готовились к бунту после отставки Залужного.
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