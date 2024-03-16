Переживший три командировки в Афганистан немецкий наемник ликвидирован на Украине

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 41 0

RND: ликвидирован воевавший на стороне ВСУ немецкий наемник

Переживший три командировки в Афганистан немецкий наемник ликвидирован на Украине

Фото: Коновалов Алексей / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

На территории Незалежной он впервые оказался в апреле 2022 года.

Воевавший на стороне ВСУ немецкий наемник ликвидирован в результате артиллерийского удара. Об этом сообщает RND.

«В ходе боевых действий на востоке Украины погиб немецкий боец. 37-летний мужчина, который называл себя Стефаном, был убит в четверг в результате артиллерийского обстрела», — говорится в публикации.

Наемник, по данным издания, входил в подразделение, которое занималось разведкой с помощью БПЛА. Стефан пять лет прослужил в немецкой армии и три раза был командирован в Афганистан, к боевикам ВСУ он примкнул в апреле 2022 года.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, почему потеря ЗРК Patriot становится все большей проблемой для Украины.

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