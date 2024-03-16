ФСБ задержала россиянина, который хотел устроить теракты на Транссибе

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 37 0

ФСБ задержала мужчину, планировавшего теракт на железнодорожном узле Транссиба

ФСБ задержала россиянина, который хотел устроить теракты на Транссибе

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев

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Мужчина действовал по заданию украинских спецслужб.

ФСБ задержала россиянина, который собирался устроить теракт на железнодорожном узле Транссибирской магистрали в Свердловской области. По данным Центра общественных связей ФСБ России, злоумышленник действовал по заданию разведки Украины.

Как считают в ведомстве, мужчина 1962 года рождения был завербован во Львове и даже прошел диверсионную подготовку, а по возвращению в РФ начал готовить самодельные взрывные устройства. Его предполагаемыми целями были железнодорожные пути, где проходят составы с грузами для спецоперации.

После задержания у россиянина нашли и изъяли телефоны для связи с украинскими кураторами, устройство для опрокидывания составов и деньги, которые ему передали для подготовки атак. Сам он уже сознался в преступлении и сотрудничает со следствием.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Брянске задержали украинского агента, пытавшегося подорвать соцучреждения.

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