В Брянске задержали украинского агента, пытавшегося подорвать соцучреждения

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 102 0

В отношении него возбуждено уголовное дело по двум статьям.

Фото, видео: ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

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Силовики задержали украинского агента за подготовку терактов в Брянске. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Установлено, что мужчина пытался осуществить теракт по заданию признанной террористической украинской организации «Легион «Свобода России» («ЛСР»)*. По данным ФСБ, агент спецслужб Украины заложил бомбы у офисов энергокомпаний и социальных учреждений в целях дестабилизации обстановки перед выборами.

Однако теракты удалось предотвратить. Силовиками был задержан житель Краснодарского края 2002 года рождения. В отношении него возбуждено уголовное дело по двум статьям: о подготовке к теракты и незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что силовики задержали в Белгородской области гражданку России, которая готовила диверсию на железнодорожном объекте.

* — организация признана террористической и запрещена в России

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