«Умирать надо вовремя»: Николаев, Петросян, Лещенко, Калягин оплакивают смерть Ширвиндта

Президента Театра Сатиры и народного артиста РФ не стало на 90-м году жизни. Еще при жизни выдающийся деятель культуры шутил, что мечтал бы пересечь рубеж в 117 лет.

Наступление весны в России омрачилось траурным известием: на 90-м году жизни ушел президент Театра Сатиры и народный артист РСФСР Александр Ширвиндт. Ширвиндта знает практически каждый — пусть не каждый сможет с ходу вспомнить все его регалии и роли.

Он остался одним из последних актеров своей эпохи, похоронил практически всех коллег и друзей, за что сам себя называл «последним из могикан».

При жизни прославленный артист и мастер своего дела открыто шутил, что мечтал бы дожить до 117 лет. В откровенной беседе с сыном Михаилом выдающийся деятель культуры иронично требовал, чтобы все родственники готовились — жить и здравствовать он будет очень долго.

«117 лет! Это у меня запланировано, и ни шагу ни туда ни сюда. 118 мне много, 116 — маловато. Так что пусть все запишут, и ты имей в виду, рассчитывай деньги», — сказал Ширвиндт в видео, опубликованном еще прошлым летом в социальных сетях сыном Михаилом.

Одному из последних желаний Ширвиндта сбыться не суждено: ранним утром 15 марта 89-летнего Ширвиндта госпитализировали в больницу в Москве. Как рассказывал в публичном поле актер и телеведущий Александр Олешко, надежда, что врачам удастся реанимировать артиста, теплилась до глубокого вечера.

«Вот и все… Еще в 14:35 была надежда. Даже на то, что сыграем спектакль наш 3 апреля… Спасибо вам большое, дорогой, любимый. За годы общения, за роли, встречи, работу, за шанс, за… За многое спасибо… Буду помнить…», — обратился он к наставнику в социальных сетях.

С семидесятого года Театр Сатиры для Александра Ширвиндта стал вторым домом. 20 лет он был здесь художественным руководителем, потом президентом. И совсем немного оставалось до 90-летнего юбилея артиста — в год столетия театра. А до этого были Ленком и Театр на малой Бронной. Первой ролью в Театре Сатиры стал граф Альмавива в постановке Плучека.

Последней ролью Александра Ширвиндта стал образ возрастного клоуна в спектакле «Где мы?». По сюжету, главный герой в Доме ветеранов сцены, и не собирается уезжать даже тогда, когда его перепрофилируют в сумасшедший дом.

Со сцены Ширвиндт неоднократно признавался, что считает себя счастливым человеком, а для его счастья нужно было не так уж и много — лишь бы звучали овации, да люди ходили в театр.

Для артистов и шоуменов смерть Ширвиндта стала настоящим ударом и большим потрясением. Публичные люди массово оплакивают утрату выдающегося деятеля искусств: несмотря на проблемы со здоровьем, возникшие у Ширвиндта еще около пяти лет назад, все это время артист сохранял бодрость духа.

www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; 5-tv.ru

Одним из самых душевных прощальных посланий в беседе с 5-tv.ru отметился народный артист РФСР Лев Лещенко.

«Это печально, я переживаю скорбный день… Очень грустно, что поколение тех, кто родился в 40-е годы, уходит», — заметил Лещенко.

Заслуженный деятель искусств в РФ, композитор Владимир Дашкевич в беседе с 5-tv.ru назвал Ширвиндта революционером в искусстве. По его словам, именно благодаря работе артиста в театре и кино культура в России вышла на совершенно иной, недосягаемый в мире уровень.

«Я смотрел спектакль Эфроса «Снимается кино». Совершенно потрясающий спектакль. Шура совершенно потрясающе играл главную роль. Это был невероятнейший спектакль, который вызвал взрыв в театральном мире. Он подействовал как спусковой крючок, после которого все окружающие изменили свое отношение к искусству.

Это подействовало и на меня. Шура был прежде всего потрясающе умный и проницательный человек при удивительной доброжелательности. Он никого в жизни не обидел, но умел сказать обо всех недостатках, которые были. Да так, что это позволяло все недостатки исправить, да еще и получить удовольствие от разговора с таким потрясающим собеседником», — трогательно вспомнил о самых главных качествах Ширвиндта он.

Советский и российский актер, режиссер театра и кино Александр Калягин был достаточно сдержан — в разговоре с журналистами он емко заметил, что Ширвиндт, без преувеличения, был гениальным, великим человеком — Мэтром с большой буквы.

www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova / Kremlin Pool; 5-tv.ru

«Это человек, которого все уважали, все прислушивались к нему. Говорят в таких случаях, что уходят Могикане. Не просто большие актеры, а очень большие актеры. Они очень многое сделали для русского и советского искусства. То, какие выдающиеся роли играл Ширвиндт — не поддается оценке. Я потерял человека, которого счастлив был знать. Хохотал вместе с ним. Какое счастье общаться с выдающимися актерами. Он такой, от общения с которым я получал удовольствие», — резюмировал он.

Актрисы театра и кино Ольга Кузина и Ольга Ломоносова не сумели сдержать эмоций, стоило им услышать о смерти 89-летнего Александра Ширвиндта. Ломоносова в беседе с 5-tv.ru отметила, что Ширвиндт был для нее учителем, благодаря которому она открыла для себя мир кинематографа.

www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova / Pavel Kashaev; 5-tv.ru

«Он был моим учителем в институте и человеком, который позвал меня в Театр Сатиры. Только самое лучшее могу сказать о нем. Казалось, что он будет вечно, но оказалось, что ничего вечного не бывает», — созналась она.

Кузина, в свою очередь, подчеркнула, что в ее глазах Ширвиндт всегда был крупной артистической фигурой, чья работа на сцене вызывает исключительно уважение.

«Он великолепный артист, я любила его с детства. Очень хороший, глубокий человек. Очень больно», — созналась она.

Отдать дань уважения Александру Ширвиндту поспешили и представители музыкальной артистической среды. Так, композитор Игорь Николаев с щемящим сердцем сознался, что напитывался энергией во время редких минут общения с мэтром театра и кино.

«Это было счастье — общаться с Александром Анатольевичем, наслаждаться его абсолютно естественным ненатужным юмором и убийственной иронией, а в его книгах — и самоиронией тоже. В память об этом Человеке и Артисте послушайте аудиокниги-автобиографии в его авторском исполнении: „Отрывки из обрывков“, „Опережая некролог“, „Былое без дум“ и другие — и он снова предстанет перед вами во всем блеске своего уникального таланта. И вы будете смеяться сквозь слезы, и плакать сквозь смех. Прощайте, Мастер!» — написал он в социальных сетях.

Юморист Евгений Петросян, в свою очередь, отметил — другого такого великого таланта, как Александр Ширвиндт, на отечественной сцене не было и уже никогда не будет. Артиста обожали, ему преклонялись, его боготворили.

«Мы нередко выступали вместе в общих концертах, снимались в различных телепередачах и даже в 80-х планировали общую телепрограмму, поэтому уход коллеги для меня огромная личностная потеря. Популярность Ширвиндта была и есть великая, а это значит и любовь. Царствие Небесное! Светлая память останется навсегда! На экранах периодически, я уверен, будут появляться его выступления и многочисленные роли в театре и в кинематографе, и мы вновь улыбнемся, потому что он нес людям радость», — написал он в Telegram-канале.

Телеведущая Екатерина Стриженова в социальных сетях отринула даже мысль о том, что Ширвиндта не стало.

«Нет, нет, не хочу таких новостей», — написала она.

Певица Валерия, в свою очередь, преклонила перед памятью Ширвиндта колено и подчеркнула —ее навсегда покорило умение, с которым выдающийся деятель культуры умудрялся шутить, а его лицо оставалось совершенно невозмутимым.

Певица Валерия почтила память Ширвиндта совместным фото с народным артистом РСФСР. Instagram* / valeriya

«Так шутить с самым невозмутимым выражением лица мог только он — единственный и неповторимый Александр Анатольевич Ширвиндт. Фразы, произнесенные им, ушли в народ. Роли навсегда останутся в памяти. Покойтесь с миром, дорогой Александр Анатольевич», — написала она.

Рассуждать о жизни и смерти Александр Ширвиндт умел до крайности иронично. Фраза про своевременность кончины и вовсе ушла в народ и стала знаковой.

«Конечно, умирать надо вовремя, но как высчитать в наш меркантильно-прагматичный век, когда это — вовремя? Чтобы „благодарные“ потомки тоже вовремя спохватились и поняли, кого они потеряли…», — рассуждал он.

Ранее 5-tv.ru писал, что Олешко рассказал о борьбе Ширвиндта за жизнь.

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