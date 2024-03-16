«Еще была надежда»: Олешко рассказал о борьбе Ширвиндта за жизнь

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 123 0

Александр Олешко до последнего надеялся, что Ширвиндт поправится и выживет

«Еще была надежда»: Олешко рассказал о борьбе Ширвиндта за жизнь

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков

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Артисты в апреле должны были сыграть в одном спектакле.

Вчера вечером умер народный артист России Александр Ширвиндт, многие его коллеги и друзья до сих пор не могут поверить в случившееся и выражают соболезнования семье в связи с невосполнимой утратой. Коллеги по театру признаются, что с его смертью ушла целая эпоха. С теплотой об актере высказались многие коллеги, в том числе актер Александр Олешко.

«Вот и все. Еще в 14:35 была надежда… Даже на то, что 3 апреля сыграем наш спектакль вместе», — написал артист в своем блоге.

В апреле друзья и коллеги вместе должны были сыграть в спектакле «Где мы? oo!..», фантасмагории Родиона Овчинникова. Однако у Александра были проблемы с сердцем, которые беспокоили его в последние годы и с которыми он боролся до последнего. В итоге он так и не смог выкарабкаться.

За свою долгую актерскую карьеру Александр Ширвиндт успел сняться в таких фильмах, как «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Двенадцать стульев», «Самая обаятельная и привлекательная», а также многие другие работы.

Он также являлся президентом Театра Сатиры и воспитал не одно поколение талантливых актеров. Более того, Александр до последнего продолжал выходить на сцену родного театра.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как прошли последние годы Ширвиндта.

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