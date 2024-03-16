Время действовать: прогноз Таро на неделю с 18 по 24 марта

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Евгения Русинова
Евгения Русинова Таролог Эксклюзив 27 0

Таролог Евгения Русинова рассказала, как пройдет неделя, чего лучше остерегаться и на что обратить особое внимание.

Фото, видео: 5-tv.ru

Популярность карт Таро растет с каждым днем во всех слоях населения — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее.

Карты Таро могут указать верный путь для любого человека. Они дадут наставления в финансовых и любовных направлениях. Таролог Евгения Русинова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз Таро на неделю с 18 по 24 марта.

Основная энергия недели (Карта Таро — Умеренность)

Карта Таро - УмеренностьКарта Таро — Умеренность. 5-tv.ru

Выпавшая карта говорит о том, что стоит двигаться «маленькими шагами». Пусть всего будет в меру: не пытайтесь контролировать все вокруг, но и не зацикливайтесь на одном деле. Лучше сохраните баланс и держите себя в равновесии.

Прогноз финансов недели (Карта Таро — Тройка Кубков)

Карта Таро - Тройка КубковКарта Таро — Тройка Кубков. 5-tv.ru

Тройка Кубков призывает к началу нового дела, командной работе и получению эмоций. Карта предрекает вдохновленный период, что благотворно скажется на финансовой сфере — сейчас самое время начать. Работая с единомышленниками, вы сможете запустить процесс получения доходов.

Прогноз сферы отношений на неделю (Карта Таро — Колесо Фортуны)

Карта Таро - Колесо ФортуныКарта Таро — Колесо Фортуны. 5-tv.ru

Карта удачи, движения, новых знакомств и пути. Однако она может говорить о приближающихся «повторных» ситуациях, которые вам придется пережить. Они встретятся на пути неслучайно — необходимо «закрепить» опыт, чтобы усвоить определенные моменты из прошлого.

Совет на неделю (Карта Таро — Рыцарь Мечей)

Карта Таро - Рыцарь МечейКарта Таро — Рыцарь Мечей. 5-tv.ru

Рыцарь Мечей призывает действовать. Стоит перестать откладывать все планы и желания на потом. Попробуйте перестать бояться и наконец «растолкните» всех локтями. Задумайтесь о том, что время пришло — второй шанс вряд ли уже выпадет.

Ранее 5-tv.ru писал, что экстрасенсы дали прогноз на 2024 год.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 марта, для всех знаков зодиака

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