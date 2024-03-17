В детстве над ней смеялись: преображение младшей дочки Бельмондо шокировало всех

Французский актер Жан-Поль Бельмондо ушел из жизни в 2021 году. Артист оставил после себя троих наследников.

Самой младшей дочери кинозвезды по имени Стелла Ева Анджелина было всего 18 лет, когда ее отец скончался. Она родилась во втором браке Бельмондо с моделью и балериной Натти Тардивель.

Брак родителей Стеллы развалился, когда ей было всего пять лет. Тардивель, которая была значительно моложе Бельмондо на 28 лет, начала встречаться с другим мужчиной — своим сверстником.

Актер не стал удерживать жену и подал на развод. Сначала бывшие супруги не могли найти общий язык, но затем их отношения стали лучше.

Instagram* / stellabelmondo

Стелла унаследовала много черт от своих знаменитых родителей, и ее яркий вид привлекает большое количество внимания. Однако известно, что в детстве над девушкой часто смеялись из-за внешности, хоть сейчас в это сложно поверить.

Несмотря на актерские корни своих родителей, Стелла не планирует идти по их стопам. Она хочет посвятить свою жизнь политике и международным отношениям, обучаясь на дипломата.

Ее поклонники в социальных сетях поощряют ее начинания и вдохновляют на новые свершения. Хотя лучшие модельные агентства Франции бьются за возможность сотрудничества с дочкой Бельмондо, Стелла пока не торопится подписывать контракты, считая важным получение высшего образования.

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