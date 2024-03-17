Около 50 рыбаков спасли с отколовшейся льдины в Приморье

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Евгения Романова
Евгения Романова 22 0

Что известно об их состоянии?

Фото, видео: Telegram / МЧС Приморского края / mchs_vdk; 5-tv.ru

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Льдина оторвалась от берега в Амурском заливе возле поселка Тавричанка, на ней оказалось около 50 рыбаков. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю в Telegram-канале.

«Сотрудники МЧС России и неравнодушные граждане на плавсредствах эвакуировали на берег около 50 рыбаков», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, никому из рыбаков не потребовалась медицинская помощь. По данным МЧС, в регионе действует запрет выхода на лед в Уссурийском и Амурском заливах.

Ранее 5-tv.ru писал, что четыре рыбака застряли на дрейфующей льдине на Сахалине. Им на помощь направились сотрудники МЧС с моторной лодкой.

Жителям острова напоминают — от морского льда сейчас лучше держаться подальше. А для рыбалки можно выбрать другое место — реку или озеро, которые еще крепко скованы льдом.

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